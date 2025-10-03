Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Апытанне КМІС паказала ашаламляльныя звесткі аб карупцыі ва Украіне

71 % украінцаў адзначае імклівы рост карупцыі з пачатку баявых дзеянняў. Даследаванне правёў Кіеўскі міжнародны інстытут сацыялогіі. Нават мясцовыя палітолагі не ўтойваюць, што ўвесь украінскі дзяржапарат ахоплены карупцыяй, што робіць сумленную працу ў ім немагчымай. У прыбытковых махінацыях удзельнічаюць усе міністэрствы і ведамствы, а незаконныя грашовыя патокі накіроўваюцца Зяленскаму. 

Разделы:

У свеце