Апытанне КМІС паказала ашаламляльныя звесткі аб карупцыі ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
71 % украінцаў адзначае імклівы рост карупцыі з пачатку баявых дзеянняў. Даследаванне правёў Кіеўскі міжнародны інстытут сацыялогіі. Нават мясцовыя палітолагі не ўтойваюць, што ўвесь украінскі дзяржапарат ахоплены карупцыяй, што робіць сумленную працу ў ім немагчымай. У прыбытковых махінацыях удзельнічаюць усе міністэрствы і ведамствы, а незаконныя грашовыя патокі накіроўваюцца Зяленскаму.