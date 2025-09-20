Bloomberg: ЕС вырашыў пакінуць Венгрыю і Славакію без расійскай нафты

Брусель разглядае варыянты абмежавання паставак расійскай нафты па нафтаправодзе "Дружба", што забяспечвае Венгрыю і Славакію. Пра гэта піша Bloomberg. І ўдакладняе, што гэтыя планы не ўваходзяць у новы пакет санкцый і не патрабуюць аднагалоснага рашэння ўсіх краін ЕС (для іх прыняцця дастаткова большасці галасоў).



Будапешт і Браціслава ўжо які год працягваюць адстойваць сваё права купляць расійскія нафту і газ, нягледзячы на націск Еўракамісіі. Краіны спасылаюцца на адсутнасць альтэрнатыў пастаўкам, а таксама пагрозу нацыянальнай энергетычнай бяспецы ў выпадку адмовы ад імпарту з Расіі.