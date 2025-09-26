3.64 BYN
BMW адзывае сотні тысяч машын па ўсім свеце з-за рызыкі ўзгарання
Нямецкі аўтавытворца BMW вымушаны адазваць сотні тысяч машын па ўсім свеце для ўхілення праблемы са стартарам, якая можа прывесці да ўзгарання. Пра гэта паведаміла агенцтва DPA са спасылкай на кампанію, піша ТАСС.
Удакладняецца, толькі ў Германіі адзыванне закранула каля 136,5 тыс. аўтамабіляў. У ЗША гэты паказчык складае 195 тыс. аўто. Пры гэтым у BMW не сталі ўдакладняць агульную колькасць транспартных сродкаў, што адзываюцца па ўсім свеце.
Праблема закранула мадэлі, выпушчаныя з верасня 2015 года па верасень 2021 года, у тым ліку ў Азіі і Еўропе. Паводле звестак BMW, у транспартных сродках, што адзываюцца, вада можа трапіць у пускавую прыладу і выклікаць карозію. У такім разе запуск рухавіка будзе немагчымы. Акрамя таго, існуе вялікая верагоднасць кароткага замыкання, якое прыводзіць да лакальнага перагрэву стартара, што можа прывесці да ўзгарання аўтамабіля.