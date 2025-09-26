BMW адзывае сотні тысяч машын па ўсім свеце з-за рызыкі ўзгарання

Удакладняецца, толькі ў Германіі адзыванне закранула каля 136,5 тыс. аўтамабіляў. У ЗША гэты паказчык складае 195 тыс. аўто. Пры гэтым у BMW не сталі ўдакладняць агульную колькасць транспартных сродкаў, што адзываюцца па ўсім свеце.

Праблема закранула мадэлі, выпушчаныя з верасня 2015 года па верасень 2021 года, у тым ліку ў Азіі і Еўропе. Паводле звестак BMW, у транспартных сродках, што адзываюцца, вада можа трапіць у пускавую прыладу і выклікаць карозію. У такім разе запуск рухавіка будзе немагчымы. Акрамя таго, існуе вялікая верагоднасць кароткага замыкання, якое прыводзіць да лакальнага перагрэву стартара, што можа прывесці да ўзгарання аўтамабіля.