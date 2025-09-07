3.70 BYN
3.01 BYN
3.52 BYN
Былы кіраўнік МЗС Украіны пакінуў дзяржаву праз Польшчу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Былы кіраўнік МЗС Украіны Дзмітрый Кулеба пакінуў краіну праз Польшчу за некалькі гадзін да ўступлення ў сілу ўказа Уладзіміра Зяленскага, які забараняе былым дыпламатам выезд за мяжу.
Паводле слоў Кулебы, дакумент быў накіраваны асабіста супраць яго і "яшчэ некалькіх чалавек", каб абмежаваць крытыку ў адрас улады. Ён назваў дзеянні каманды Зяленскага спробай заглушыць нязгодных пад маркай так званага ваеннага адзінства.