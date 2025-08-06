Дзёрзкае нападзенне ў Францыі. Невядомы напаў з нажом на мэра горада Вільнёў-дэ-Марк, пра гэта паведамляе Le Parisien.



Злачынец нанёс чыноўніку 3 удары нажом у грудзі, калі той прагульваўся з дарослым сынам. Затым ён схаваўся, але праз некаторы час вярнуўся за рулём машыны і паспрабаваў збіць абодвух, аднак не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў сцяну.



Зламыснік выйшаў з аўтамабіля, ударыў сына мэра і ўцёк. У выніку нападу мэр шпіталізаваны. Вядзецца пошук падазронага.