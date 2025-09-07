3.70 BYN
ЕК: ЕС ператворыцца ў абароннае аб'яднанне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрапейскі саюз ператворыцца з эканамічнага і палітычнага аб'яднання ў абароннае. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Еўракамісіі.
Будучая ваенная супольнасць па-ранейшаму будзе абапірацца на НАТА. Але краіны ЕС абавяжуцца ўзяць на сябе больш фінансавых выдаткаў, каб да 2030 года ліквідаваць свае слабыя бакі - недастатковую гатоўнасць сістэм СПА, а разам з гэтым і малую колькасць ракет вялікай далёкасці, адсутнасць сістэмы цэнтралізаваных ваенных закупак, а таксама бюракратычныя правалокі. ЕС мае моцную залежнасць ад разведданых ЗША.