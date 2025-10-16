3.73 BYN
Эканоміка ЕС пераводзіцца на ваенныя рэйкі
У Еўропе не думаюць спыняцца і ўсё глыбей сыходзяць у мілітарызацыю. У гэтай галіне Стары Cвет пачынае пераходзіць да самых надзвычайных мер.
Напярэдадні прэм'ер Францыі толькі цудам пазбег адстаўкі: для вотуму недаверу парламенту не хапіла толькі 18 галасоў. Між тым, выступаючы перад дэпутатамі Лекарню заявіў, што краіну чакае беспрэцэндэнтны рост абароннага бюджэту. Праблема ў тым, што толькі для абслугоўвання ўнутраных і знешніх абавязацельстваў Францыі патрабуецца скараціць выдаткі бюджэту на 43 млрд еўра. Пры гэтым у 2026 годзе краіна возьме ў крэдыт 310 млрд, з якіх 175 будзе выдаткавана на абслугоўванне доўгу.
Далей ідуць Нідэрланды. Улады канфіскавалі завод па вытворчасці чыпаў коштам каля 3 млрд долараў, які належыць кітайскай кампаніі. Зроблена гэта на падставе закона, які дазваляе ўраду канфіскацыю ў мэтах забеспячэння абаронных патрэб. Каля года таму такі ж завод канфіскавалі ўлады Злучанага Каралеўства.