Экстрэмальныя ападкі ў Індыі прывялі да гібелі людзей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Індыю накрылі моцныя ападкі. На ўсходзе краіны - паводка і апоўзні. Ахвярамі стыхіі сталі 18 чалавек. Разбураны дамы і масты. Некаторыя населеныя пункты цалкам ізаляваныя ад знешняга свету.
Дарогі заваліла вялізнай колькасцю смецця, ратавальнікам было складана дабрацца да некаторых раёнаў. Мясцовыя ўлады закрылі папулярныя турыстычныя месцы і заклікалі жыхароў і турыстаў быць асцярожнымі, сачыць за сітуацыяй і ўмовамі надвор'я.