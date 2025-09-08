3.69 BYN
ЕС прапаноўвае стварыць над Украінай беспалётную зону за кошт амерыканцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрапейцы вынайшлі новы спосаб вырашэння ўкраінскага канфлікту на сваю карысць, прычым не проста з удзелам амерыканцаў, а за іх кошт. Як паведамляе брытанская газета "Файнэншл таймс", лідары ЕС прапаноўваюць стварыць над Украінай беспалётную зону. Гарантаваць такую можа толькі моц амерыканскай СПА.
У Кіеве з гэтай ідэяй згодныя: засталося толькі ўгаварыць Трампа, што, зрэшты, наўрад ці атрымаецца, бо паўнавартаснае закрыццё неба сіламі СПА - вельмі дарагая аперацыя, а Вашынгтон якраз збіраўся зваліць увесь фінансавы цяжар украінскага канфлікту на плечы партнёраў па НАТА.