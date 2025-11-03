Глядзець анлайнПраграма ТБ
ЕС выдзеліў Украіне новы транш дапамогі ў памеры 1,8 млрд еўра

Еўрасаюз выдзеліў Украіне новы транш дапамогі - 1 млрд 800 млн еўра. Пра гэта паведамляе Савет ЕС.

Фінансаванне накіравана ў першую чаргу на ўмацаванне макрафінансавай стабільнасці Украіны і падтрымку далейшага функцыянавання яе дзяржкіравання.

З 2022 года краіны Еўрасаюза выдзелілі кіеўскаму рэжыму больш за 179 млрд. Напярэдадні Зяленскі паведаміў, што атрымаў сістэмы Patriot, і асабіста падзякаваў канцлеру Германіі за садзейнічанне пастаўкам. Дарэчы, урад ФРГ мае намер павялічыць дапамогу Украіне прыкладна на 3 млрд еўра, паведамілі мясцовыя СМІ.

