ЕС выдзеліў Украіне новы транш дапамогі ў памеры 1,8 млрд еўра
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрасаюз выдзеліў Украіне новы транш дапамогі - 1 млрд 800 млн еўра. Пра гэта паведамляе Савет ЕС.
Фінансаванне накіравана ў першую чаргу на ўмацаванне макрафінансавай стабільнасці Украіны і падтрымку далейшага функцыянавання яе дзяржкіравання.
З 2022 года краіны Еўрасаюза выдзелілі кіеўскаму рэжыму больш за 179 млрд. Напярэдадні Зяленскі паведаміў, што атрымаў сістэмы Patriot, і асабіста падзякаваў канцлеру Германіі за садзейнічанне пастаўкам. Дарэчы, урад ФРГ мае намер павялічыць дапамогу Украіне прыкладна на 3 млрд еўра, паведамілі мясцовыя СМІ.