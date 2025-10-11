Глядзець анлайнПраграма ТБ
ЕС згортвае дапамогу непрацуючым украінскім бежанцам

Новая рэальнасць - Еўрасаюз згортвае дапамогу непрацуючым бежанцам з Украіны.

Еўракамісія апавясціла Кіеў, што мае намер завяршыць праграму падтрымкі пасля сакавіка 2027 года. У сувязі з гэтым украінскія ўлады павінны рыхтавацца да вяртання найбольш уразлівых груп грамадзян.

Пасля пазначанага тэрміну ў краінах Еўропы змогуць застацца толькі тыя, хто мае афіцыйную занятасць і можа аформіць пасведчанне на права жыхарства або грамадзянства.

Разделы:

У свецеЕўропа