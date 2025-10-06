Глядзець анлайнПраграма ТБ
Эстонія перадасць Кіеву больш за 150 наземных баявых робатаў

Еўропа хоча маштабаваць ваенную робататэхніку праз палявыя эксперыменты ва Украіне.

Эстонія перадасць Кіеву звыш 150 наземных баявых робатаў, якія будуць выкарыстоўвацца на фронце. Фінансаванне і каардынацыю праекта ўзялі на сябе Нідэрланды. На заводзе ў Борне будзе запушчана лінія канчатковай зборкі гэтых машын.

Гэта не першая партыя: з 2022 года УСУ выкарыстоўваюць каля 20 такіх наземных беспілотных платформ (частка з іх ужо знішчана).

