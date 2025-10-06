3.68 BYN
Эстонія перадасць Кіеву больш за 150 наземных баявых робатаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўропа хоча маштабаваць ваенную робататэхніку праз палявыя эксперыменты ва Украіне.
Эстонія перадасць Кіеву звыш 150 наземных баявых робатаў, якія будуць выкарыстоўвацца на фронце. Фінансаванне і каардынацыю праекта ўзялі на сябе Нідэрланды. На заводзе ў Борне будзе запушчана лінія канчатковай зборкі гэтых машын.
Гэта не першая партыя: з 2022 года УСУ выкарыстоўваюць каля 20 такіх наземных беспілотных платформ (частка з іх ужо знішчана).