Fox News: Сустрэча Трампа і Пуціна плануецца на канец наступнага тыдня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сустрэча Трампа і Пуціна, папярэдне, плануецца на канец наступнага тыдня. Сярод магчымых пляцовак - Венгрыя, Швейцарыя, ААЭ альбо Італія (піша Fox News са спасылкай на крыніцу, знаёмую з дэталямі падрыхтоўкі саміту Расіі і ЗША).
Маючыя адбыцца перамовы пракаменціраваў, са свайго боку, амерыканскі лідар. Ён, у прыватнасці, адхіліў заявы заходняй прэсы аб тым, што ўмовай для будучага дыялогу з'яўляецца сустрэча Пуціна з Зяленскім. Адносна антырасійскіх санкцый, якія ЗША маюць намер увесці па заканчэнні ўстаноўленага дзесяцідзённага тэрміна. Трамп заявіў: "Гэта будзе залежаць ад Пуціна, паглядзім, што ён скажа".
Фота РІА Навіны