Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія будуе сетку чыгунак для перакідання войскаў і ваеннай тэхнікі на ўсходні фланг НАТА і адтуль да мяжы Украіны, паведамляюць мясцовыя СМІ. У матэрыяле ўдакладняецца - з дапамогай гэтых магістраляў альянс зможа накіраваць у зоны ваенных аперацый да 800 тысяч салдат, а таксама зброю і тэхніку.
Нагадаем, раней лідар партыі "Альтэрнатыва для Германіі" абурылася шматмільярднымі марнаваннямі Берліна на Украіну. Вайдэль падкрэсліла - міністр фінансаў ФРГ раскідваецца мільярдамі ў Кіеве, а для свайго народа хоча павысіць падаткі.