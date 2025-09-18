3.64 BYN
Кіт Келаг заклікаў Кіеў прызнаць страту часткі тэрыторый
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ЗША прапанавалі Украіне часова прызнаць страту тэрыторый. Такую заяву зрабіў спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кіт Келаг у інтэрв'ю выданню The Telegraph.
Ён заклікаў Кіеў думаць стратэгічна і пагадзіцца са стратай кантролю над некаторымі рэгіёнамі. Келаг параўнаў цяперашнюю сітуацыю з 1940 годам, калі Савецкі Саюз далучыў да сябе Латвію, Літву і Эстонію. "ЗША не прызнавалі кантроль СССР над краінамі Балтыі, хоць дэ-факта яны былі часткай Саюза. Тое ж самае і тут", - сказаў Келаг.