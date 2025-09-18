3.64 BYN
Фестываль-кірмаш "Дажынкі" ў Заслаўі напоўнены музычным настроем і гістарычнымі інтэрактывамі
Аўтар:Аляксей Кандраценка
Свята ўраджаю і падзякі ў гонар працаўнікоў сяла - Заслаўе сустракае абласныя "Дажынкі".
20 верасня ў горадзе-спадарожніку Мінска вялікае свята. Чакалі яго не толькі героі-хлебаробы, але і ўсе жыхары Мінскай вобласці. Песні, танцы, віншаванні - працуюць дзясяткі розных лакацый. Урачыстасці праходзяць з размахам.
У горадзе пануе асаблівая - каларытная і святочная - атмасфера. Фестываль-кірмаш "Дажынкі" напоўнены музычным настроем і гістарычнымі інтэрактывамі (падрабязнасці ў відэа).