3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Гімн Беларусі прагучаў на памятнай цырымоніі ў Францыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзяржаўны гімн Беларусі прагучаў у Францыі падчас цырымоніі, прысвечанай вызваленню горада Ціль ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Па запрашэнні французскага боку ў памятных мерапрыемствах ля крыпты ахвяр канцлагера прыняў удзел часовы павераны ў справах Беларусі Кірыл Грушэўскі. Дыпламат усклаў кветкі ля ўваходу ў шахту, дзе працавалі ваеннапалонныя.
Сярод вязняў канцлагера былі сотні савецкіх жанчын. Многія загінулі пад заваламі, але тым, хто выжыў, удалося ўцячы і стварыць унікальны жаночы партызанскі атрад "Радзіма" (адзіны ў французскім Супраціўленні).