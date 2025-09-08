Глядзець анлайнПраграма ТБ
Гімн Беларусі прагучаў на памятнай цырымоніі ў Францыі

Дзяржаўны гімн Беларусі прагучаў у Францыі падчас цырымоніі, прысвечанай вызваленню горада Ціль ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Па запрашэнні французскага боку ў памятных мерапрыемствах ля крыпты ахвяр канцлагера прыняў удзел часовы павераны ў справах Беларусі Кірыл Грушэўскі. Дыпламат усклаў кветкі ля ўваходу ў шахту, дзе працавалі ваеннапалонныя.

Сярод вязняў канцлагера былі сотні савецкіх жанчын. Многія загінулі пад заваламі, але тым, хто выжыў, удалося ўцячы і стварыць унікальны жаночы партызанскі атрад "Радзіма" (адзіны ў французскім Супраціўленні).