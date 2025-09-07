3.70 BYN
"Інжынерны гром - 2025" - у Літве стартавалі ваенныя вучэнні НАТА ля меж Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве стартавалі ваенныя вучэнні НАТА пад назвай "Інжынерны гром - 2025". Асноўная частка адпрацовак пройдзе на палігоне ў Пабрадзе - гэта ўсяго 15 км ад беларускай мяжы.
У манеўрах прымаюць удзел 900 вайскоўцаў з ЗША, Германіі, Бельгіі, Італіі, Чэхіі, Эстоніі, Нідэрланд і Партугаліі. Да 19 верасня яны будуць адпрацоўваць устаноўку загарод, у тым ліку выбуховых, блакаванне дарог, а таксама абарону ад ядзернай, біялагічнай і хімічнай зброі.