Канфлікт НАТА - ЕС: генералы альянсу сутыкнуліся са спробамі прамога дыктату
Аўтар:Рэдакцыя news.by
The Times паведамляе пра ўсё больш жорсткае процістаянне паміж кіруючымі структурамі НАТА і ЕС. Чыноўнікі дзвюх гэтых арганізацый, якія знаходзяцца ў Бруселі, вядуць разлютаваную бюракратычную вайну.
Кіраўніцтва альянсу вельмі незадаволена спробамі еўрачыноўнікаў умешвацца ў сваю працу. Больш за тое, генералы НАТА сутыкнуліся са спробамі прамога дыктату. Эліты ЕС, якія прынялі на сябе ўвесь цяжар фінансавага забеспячэння ўкраінскага канфлікту, лічаць, што Еўропа зараз гуляе першую ролю ў азначэнні ваеннай палітыкі альянсу.
Еўрасаюз стварае паралельныя абаронныя структуры, якія дубліруюць і падмяняюць сабою НАТА.