3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Хто запусціў дроны? Былы польскі еўрадэпутат паказаў на Туска і Сікорскага
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Былы дэпутат Еўрапарламента ад Польшчы Януш Корвін-Міке абвінавачвае ў сітуацыі з дронамі прэм'ера польскага рэжыму Туска і верхавода МЗС Сікорскага. Яны вырашылі любой цаной развязаць трэцюю сусветную вайну. Палітык запісаў відэа, у якім паказаў, што любыя няпольскія дроны армія абавязана проста збіваць, а не закатваць бяздоказную істэрыю ў СМІ.
Корвін-Міке таксама адзначыў, што тэхмагчымасці расійскіх дронаў, прадэманстраваных на фота ў польскіх СМІ, не дазволілі б ім даляцець да пэўных лакацый у Польшчы. Такім чынам, на думку палітыка, стапрацэнтная імавернасць, што пунктам запуску была тэрыторыя Украіны.