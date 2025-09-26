Парламенцкія выбары ў Малдове, якія адбудуцца 28 верасня, стануць для краіны архіважнымі. Народ падзяліўся на дзве часткі. Улады актыўна гэтаму садзейнічаюць. Мая Санду заявіла, што малдаванам трэба будзе прагаласаваць альбо за светлы шлях у ЕС, альбо, у адваротным выпадку, краіна будзе заняволена Масквой. Лідар кішынёўскага рэжыму ў сацыяльнай сетцы адкрыта заклікала галасаваць "супраць Расіі".