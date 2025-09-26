3.64 BYN
Кішынёўскі рэжым спрабуе забяспечыць сабе перамогу на парламенцкіх выбарах
Парламенцкія выбары ў Малдове, якія адбудуцца 28 верасня, стануць для краіны архіважнымі. Народ падзяліўся на дзве часткі. Улады актыўна гэтаму садзейнічаюць. Мая Санду заявіла, што малдаванам трэба будзе прагаласаваць альбо за светлы шлях у ЕС, альбо, у адваротным выпадку, краіна будзе заняволена Масквой. Лідар кішынёўскага рэжыму ў сацыяльнай сетцы адкрыта заклікала галасаваць "супраць Расіі".
Улады робяць усё для таго, каб насельніцтва прагаласавала "як трэба". Паводле апошніх звестак, мост цераз Днестр часткова закрыты. Заблакіраваны пешаходны пераход, а таксама палосы руху ў бок Прыднястроўя, каб абцяжарыць волевыяўленне жыхароў рэгіёна. Да гэтага Кішынёў прыняў рашэнне перанесці выбарчыя ўчасткі з тэрыторыі Прыднястроўя ўглыб краіны.