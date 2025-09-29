3.64 BYN
Кітай правёў выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Упершыню за 45 гадоў Кітай правёў выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты над Ціхім акіянам.
Тэставы запуск названы планавым, але ён з'яўляецца свайго роду пасланнем дзяржавам-нядобразычліўцам. У адваротным выпадку проста няма чаго было спыняць 45-гадовую паўзу ў выпрабаваннях.
Як паведамляецца, "ракета з макетам боегалоўкі на борце трапіла ў запланаваную акваторыю". Іншыя падрабязнасці выпрабаванняў кітайскі бок не раскрывае.