Кітай правёў выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты

Упершыню за 45 гадоў Кітай правёў выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты над Ціхім акіянам.

Тэставы запуск названы планавым, але ён з'яўляецца свайго роду пасланнем дзяржавам-нядобразычліўцам. У адваротным выпадку проста няма чаго было спыняць 45-гадовую паўзу ў выпрабаваннях.

Як паведамляецца, "ракета з макетам боегалоўкі на борце трапіла ў запланаваную акваторыю". Іншыя падрабязнасці выпрабаванняў кітайскі бок не раскрывае.

