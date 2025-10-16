3.73 BYN
Кліматычны падатак: выкіды СО2 абкладуць зборам у карысць ААН
ААН вырашыла праблему фінансавання арганізацыі. Як паведамляе The Wall Street Journal, завяршаецца падрыхтоўка дакумента, які ўвядзе глабальны кліматычны падатак на выкіды вуглякіслага газу.
Мяркуецца, што кожная тона СО2, выкінутая ў атмасферу, стане абкладацца зборам. Такім чынам ААН плануе акумуляваць у сваім бюджэце дадатковыя 12 млрд долараў за год. За метрычную тону выкідаў мяркуецца спаганяць каля 300 долараў.
Не зусім зразумела, як ААН збіраецца дабіцца згоды на гэта карін, якія ўваходзяць у яе: ці наўрад амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп дасць дабро на выплату Штатамі кліматычнага падатку. Аднак ААН даволі рэгулярна выступае з глабальнымі ініцыятывамі: напрыклад, так званы Антыпандэмічны пакт, які ўсё яшчэ можа быць прыняты, надзяляе СААЗ паўнамоцтвамі глабальнага ўрада.