Кліматычны падатак: выкіды СО2 абкладуць зборам у карысць ААН

Мяркуецца, што кожная тона СО2, выкінутая ў атмасферу, стане абкладацца зборам. Такім чынам ААН плануе акумуляваць у сваім бюджэце дадатковыя 12 млрд долараў за год. За метрычную тону выкідаў мяркуецца спаганяць каля 300 долараў.

Не зусім зразумела, як ААН збіраецца дабіцца згоды на гэта карін, якія ўваходзяць у яе: ці наўрад амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп дасць дабро на выплату Штатамі кліматычнага падатку. Аднак ААН даволі рэгулярна выступае з глабальнымі ініцыятывамі: напрыклад, так званы Антыпандэмічны пакт, які ўсё яшчэ можа быць прыняты, надзяляе СААЗ паўнамоцтвамі глабальнага ўрада.