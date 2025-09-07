3.70 BYN
Краіны БРІКС будуць падтрымліваць узаемадзеянне па ўкраінскім пытанні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Краіны БРІКС дамовіліся падтрымліваць узаемадзеянне па ўкраінскім пытанні. 8 верасня ў фармаце відэаканферэнцыі адбыўся нечарговы саміт. Анлайн-перамовы доўжыліся паўтары гадзіны.
Прэзідэнт Бразіліі Луіс Інасіу Лула да Сілва падкрэсліў неабходнасць пошуку "рэалістычнага рашэння" для канфлікту ва Украіне, якое павінна ўлічваць законныя інтарэсы ўсіх бакоў, а таксама заклікаў палажыць канец ваенным дзеянням на палесцінскіх тэрыторыях.
Старшыня КНР Сі Цзіньпін звярнуў увагу на рост выклікаў сусветнай эканомікі і наступствы аднабаковых дзеянняў краін. Бакі абмеркавалі актывізацыю эканамічнага партнёрства ў адказ на пошліны і санкцыі ЗША.