Не бачыць карысці ад закрыцця ўсходняй сухапутнай мяжы з Беларуссю Латвія. У МУС краіны заявілі, што апускаць шлагбаум на межах з Беларуссю і Расіяй не будуць. Пры гэтым у ведамстве прызналі, што такое рашэнне прынята з улікам эканамічнай мэтазгоднасці.

У выпадку перакрыцця сухапутнай мяжы Латвія страціць мноства рабочых месцаў і прыбыткі ў бюджэт, а стан эканомікі краіны пакідае жадаць лепшага. Дзярждоўг у 2024 годзе вырас амаль да 50 % ВУП і склаў 19 млрд еўра. Бедных у Латвіі налічваецца амаль 25 %. Нядаўняе апытанне паказала, што ў краіне амаль палова (а канкрэтна 43 %) тых, хто працуе, незадаволена ўзроўнем сваёй зарплаты, пры гэтым 41 % жыхароў Латвіі па фінансавых прычынах прыйшлося адмовіцца ад наведвання ўрача.