Літва часова будзе несці ўзмоцнены патруль на мяжы з РФ і Беларуссю

У Літве выдзеляць дадатковыя сілы для патрулявання мяжы з РФ і Беларуссю, пакуль там будуць праходзіць сумесныя расійска-беларускія ваенныя вучэнні "Захад-2025", запланаваныя на 12-16 верасня. Пра гэта паведамляе ТАСС, спасылаючыся на Службу аховы дзяржаўнай мяжы пры літоўскім МУС.