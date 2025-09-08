3.69 BYN
Літва часова будзе несці ўзмоцнены патруль на мяжы з РФ і Беларуссю
У Літве выдзеляць дадатковыя сілы для патрулявання мяжы з РФ і Беларуссю, пакуль там будуць праходзіць сумесныя расійска-беларускія ваенныя вучэнні "Захад-2025", запланаваныя на 12-16 верасня. Пра гэта паведамляе ТАСС, спасылаючыся на Службу аховы дзяржаўнай мяжы пры літоўскім МУС.
"Падчас сумесных беларуска-расійскіх ваенных вучэнняў "Захад-2025", якія пачнуцца на гэтым тыдні, Служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы дадаткова ўзмоцніць ахову мяжы з гэтымі краінамі", - гаворыцца ў заяве на сайце ведамства.
Літоўскія пагранічнікі таксама маюць намер "прыняць дадатковыя меры па абмене інфармацыяй і каардынацыі дзеянняў як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўнях".
Вучэнні "Захад-2025" пройдуць з 12 па 16 верасня на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Тэмай вучэнняў стане прымяненне груповак войскаў у інтарэсах гарантавання ваеннай бяспекі Саюзнай дзяржавы. Вайскоўцы Расіі і Беларусі плануюць адпрацаваць у тым ліку адбіццё ўдараў з паветра і барацьбу з дыверсійнымі групамі праціўніка.