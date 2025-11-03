3.68 BYN
Мэцью Уітакер запатрабаваў завяршыць украінскі канфлікт
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША ўзмацняюць націск на Кіеў з патрабаваннем завяршыць ваеннае супрацьстаянне. Аб неабходнасці хутчэйшага ўрэгулявання канфлікту заявіў Уладзіміру Зяленскаму пастаянны прадстаўнік пры НАТА Мэцью Уітакер падчас візіту ва ўкраінскую сталіцу.
У сацсетцы X ён падкрэсліў, што гэтая бессэнсоўная вайна павінна спыніцца, і мір, дасягнуты дзякуючы намаганням прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, - адзіны жыццяздольны шлях наперад.
Яшчэ ў кастрычніку падчас сустрэчы кіраўніка Белага дома з Зяленскім, як паведамляла агенцтва Reuters, Трамп выразна даў зразумець, што без здзелкі Украіна рызыкуе замерзнуць і разбурыцца. Тады ж спецпасланнік Сціў Уіткаф настойваў на тэрытарыяльным кампрамісе з Масквой.