МУС Германіі пачало распрацоўку "сакрэтнага плана" па барацьбе з беспілотнікамі
МУС Германіі пачало распрацоўку "сакрэтнага плана" па барацьбе з беспілотнікамі, піша Bild. Бундэсверу плануюць прадаставіць права збіваць дроны ў выпадку іх пралёту над крытычнай інфраструктурай. Таксама прадугледжваецца ўзмацненне жорсткасці пакарання за запуск беспілотнікаў паблізу і на тэрыторыі аэрапортаў.
У Германіі толькі з пачатку гэтага года зафіксавана больш за 140 дронаў у забароненых зонах: над ваеннымі казармамі, электрастанцыямі і аэрадромамі.
З падобнай сітуацыяй сутыкаецца і Літва. У міжнародным аэрапорце Вільнюса было заўважана 3 беспілотныя смяротныя апараты, з-за чаго 4 рэйсы вылецелі з затрымкай, а 3 - са спазненнем прызямліліся.
Пагрозамі дронаў занепакоены таксама ў Фінляндыі. Там тэхніка была заўважана над гідраэлектрастанцыяй, нягледзячы на дзеючую забарону на палёты над энергетычнай інфраструктурай краіны.