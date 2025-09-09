Глядзець анлайнПраграма ТБ
МЗС Польшчы выклікаў часовага паверанага ў справах Расіі

Польскія СМІ публікуюць непацверджаныя фатаграфіі, на якіх, як сцвярджаецца, тыя самыя беспілотнікі.

МЗС Польшчы выклікаў часовага паверанага ў справах Расіі, які назваў заявы Варшавы аб расійскім паходжанні дронаў, што збіты над яе тэрыторыяй, безгрунтоўнымі. Больш за тое, паводле слоў дыпламата, дроны ўляцелі з боку Украіны, а ніяк не Беларусі.

Раней прэм'ер польскага рэжыму заявіў аб 19 расійскіх дронах, якія парушылі мяжу Польшчы, а ў МУС краіны вырашылі пайсці яшчэ далей і паведамілі аб выяўленні магчымых абломкаў ракеты.

У НАТА пакуль не разглядаюць інцыдэнт з дронами як нападзенне.