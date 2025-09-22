3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
На фоне забойства Кірка Трамп прызнаў рух "Антыфа" тэрарыстычным
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША афіцыйна прызналі рух "Антыфа" ўнутранай тэрарыстычнай арганізацыяй. Ва ўказе кіраўніка Белага дома Дональда Трампа адзначаецца, што гэта рашэнне абумоўлена "мадэллю палітычнага гвалту", якую нібы выкарыстоўвала "Антыфа" для заглушэння палітычнай актыўнасці і падрыву правапарадку.
Рашэнне прынята на фоне гучнага забойства кансерватыўнага актывіста і прыхільніка Трампа Чарлі Кірка. Паводле інфармацыі, якая маецца, у вінтоўцы, з якой быў застрэлены Кірк, знойдзены кулі, дзе ёсць гравіроўка з лозунгамі "Антыфы".
Следства разглядае палітычныя матывы як асноўную версію.
Фота: ТАСС