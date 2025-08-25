3.69 BYN
Неапазнаны аб'ект у Польшчы прызналі ўкраінскім беспілотнікам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Варшаве нарэшце прызналі відавочнае. Намеснік кіраўніка МЗС Польшчы заявіў, што дрон, які ўзарваўся на ўсходзе краіны, прыляцеў з Украіны.
Раней паведамлялася, што ў раёне населенага пункта Асіны (Люблінскага ваяводства) упаў і ўзарваўся неапазнаны аб'ект. Пазней стала вядома, што гэта беспілотнік.
Паводле слоў дыпламата, дрон ляцеў вельмі нізка, а ў Польшчы пакуль няма сістэмы, якая магла б выявіць такія аб'екты.