У 20:30 стартуе "Інтэрбачанне-2025"у Маскве
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Увага кантынентаў у гэтыя хвіліны прыкавана да Масквы. Расія аб'ядноўвае на "Інтэрбачанні-2025".
Міжнародны музычны конкурс прагрыміць са сцэны Live Арэны ў Маскве. Гранд-шоу ўбачыць 4 млрд чалавек. Прамую трансляцыю будзе весці і Белтэлерадыёкампанія на тэлеканале "Беларусь 1".
Ужо менш чым праз паўгадзіны - у 20:30 - мы напішам новы артыкул міжнароднага адзінства праз музыку, эмоцыі і талент.
Лепшыя галасы з 23 краін распавядуць пра мір праз каларытныя песні. Наша краіна - у кульмінацыі шоу. "Матылёк" Насці Краўчанкі ўзляціць на святло сафітаў пад 21-м нумарам (падрабязнасці ў відэа).