Некалькі гадзін засталося да старту грандыёзнага музычнага шоу - "Інтэрбачання-2025"

Шоу будзе феерычнае. Насця расказала пра тое, што вельмі шмат слоў падтрымкі прыходзіць у паведамленнях, у тым ліку ад Вольгі Бузавай, Стаса Ярушына, Дзяніса Клявера.

"Я вельмі шчаслівая, што калісьці вы ў мяне паверылі і працягваеце гэта рабіць на працягу ўсіх гэтых гадоў. Вы бачыце маё творчае станаўленне, мой творчы шлях. Я шчаслівая дзяліцца з вамі часцінкай сваёй душы і мне прыемна атрымліваць гэта ад вас у адказ. Дзякуй вам вялікі", - падзялілася Насця Краўчанка ў адказ на падтрымку краіны.