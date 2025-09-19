3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Некалькі гадзін засталося да старту грандыёзнага музычнага шоу - "Інтэрбачання-2025"
Лічаныя гадзіны застаюцца да "Інтэрбачання". Міжнародны музычны конкурс прагрыміць са сцэны Live Арэны на 20 краін свету. Гранд-шоу ўбачыць і Беларусь, прамая трансляцыя пачнецца ў 20:30 на тэлеканале "Беларусь 1".
Сярод удзельнікаў ёсць і беларуска Насця Краўчанка. Яе "Матылёк" паляціць на святло сафітаў пад 21-м нумарам.
Атмасфера напружаная толькі ад добрых эмоцый. Уся Беларусь зараджана, каб хварэць за нашу выдатную ўдзельніцу.
"Настрой цудоўны, уся каманда зараджана. Мы ўсе спадзяёмся, што выдатны настрой будзе суправаджаць нас на працягу ўсіх гадзін падрыхтоўкі і непасрэдна на самім шоу таксама", - расказала прадстаўніца Беларусі на міжнародным музычным конкурсе.
Шоу будзе феерычнае. Насця расказала пра тое, што вельмі шмат слоў падтрымкі прыходзіць у паведамленнях, у тым ліку ад Вольгі Бузавай, Стаса Ярушына, Дзяніса Клявера.
"Я вельмі шчаслівая, што калісьці вы ў мяне паверылі і працягваеце гэта рабіць на працягу ўсіх гэтых гадоў. Вы бачыце маё творчае станаўленне, мой творчы шлях. Я шчаслівая дзяліцца з вамі часцінкай сваёй душы і мне прыемна атрымліваць гэта ад вас у адказ. Дзякуй вам вялікі", - падзялілася Насця Краўчанка ў адказ на падтрымку краіны.