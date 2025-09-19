Глядзець анлайнПраграма ТБ
Свята працаўнікоў вёскі: як прайшлі "Дажынкі-2025"у Ваўкавыску

Атмасфера свята ў Ваўкавыску пануе і зараз. Зусім хутка з канцэртам выступіць расійская група Dabro, а потым настане кульмінацыя дня - неба над горадам расфарбуе феерверк.

Аграрыі заслужылі ўсе словы падзякі за сваю нялёгкую працу. У гэтым сезоне каравай Гродзенскай вобласці важыць больш за 1,7 млн т.

Па традыцыі фестываль стартаваў са святочнага шэсця. У калоне - лепшыя з лепшых: дэлегацыі раёнаў Гродзеншчыны, прадстаўнікі аграпрамысловага комплексу і арганізацый рэгіёна (падрабязнасці ў відэа).

