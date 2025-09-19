3.64 BYN
Свята працаўнікоў вёскі: як прайшлі "Дажынкі-2025"у Ваўкавыску
Аўтар:Таццяна Грышук
Атмасфера свята ў Ваўкавыску пануе і зараз. Зусім хутка з канцэртам выступіць расійская група Dabro, а потым настане кульмінацыя дня - неба над горадам расфарбуе феерверк.
Аграрыі заслужылі ўсе словы падзякі за сваю нялёгкую працу. У гэтым сезоне каравай Гродзенскай вобласці важыць больш за 1,7 млн т.
Па традыцыі фестываль стартаваў са святочнага шэсця. У калоне - лепшыя з лепшых: дэлегацыі раёнаў Гродзеншчыны, прадстаўнікі аграпрамысловага комплексу і арганізацый рэгіёна (падрабязнасці ў відэа).