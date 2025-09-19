3.64 BYN
Хутка стартуе Міжнародны музычны конкурс "Інтэрбачанне-2025"
Засталося крыху больш за гадзіну да старту грандыёзнага музычнага конкурсу. Адроджанае "Інтэрбачанне" дасць першыя акорды на маскоўскай Live Арэне. 23 краіны свету будуць на адной сцэне. Кульмінацыяй пад 21-м нумарам стане "Матылёк" Насці Краўчанкі.
Яшчэ тыдзень назад аб'явілі аб тым, што ў партэры Live Арены будзе поўны солд-аўт. Усе білеты раскупленыя, нягледзячы нават на тое, што іх кошт дасягае 50, а то і 70 тыс. расійскіх рублёў. Многія хочуць убачыць шоу на свае вочы.
Амаль 200 журналістаў з 25 краін свету чакаюць, калі прадстаўнікі журы і паслы пройдуць і сцісла зрэзюміруюць тое, чым будзе пачынацца "Інтэрбачанне".
Мамурджан Ташматаў, прадстаўнік журы ад Узбекістана на Міжнародным музычным конкурсе "Інтэрбачанне-2025":
"Хваляванне можа перашкодзіць. Нейкае вызначанае ўражанне, і фаварыты ўжо ёсць. Мне запомнілася выступленне Анастасіі, сам нумар, а песня шыкоўная. Паводле сусветных стандартаў гэта конкурсная песня".
Вольга Шлягер, прадстаўнік журы ад Беларусі на міжнародным музычным конкурсе "Інтэрбачанне-2025":
"Журы - гэта вельмі цяжкая работа. Дзякуй вялікі арганізатарам за тое, што гэтую ідэю ўвасабляюць у жыццё".
Мірка Радзенавіч, прадстаўнік журы ад Сербіі на Міжнародным музычным конкурсе "Інтэрбачанне-2025":
"Канкурэнцыя вельмі сур'ёзная. Вельмі цяжка выбраць нават топ-10, топ-3 яшчэ складаней. Для мяне важна - захаваць традыцыю, традыцыянальную музыку".
Прамую трансляцыю "Інтэрбачання" пакажа "Беларусь 1" у 20:30.