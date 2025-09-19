3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
"Дажынкі-2025": як ушаноўвалі лепшых хлебаробаў у Заслаўі
Аўтар:Аляксандра Гойтан
20 верасня гарады Заслаўе і Ваўкавыск жывуць вялікім святам. Яны з'яўляюцца сталіцамі абласных "Дажынкаў". Удзельнікаў і гасцей фестываляў, а таксама працаўнікоў вёскі павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
Для гасцей - праграма на любы густ: выставы дасягненняў, спартыўныя спаборніцтвы, "Горад майстроў", дэгустацыі, музычная праграма.
Гэтаму грандыёзнаму святу папярэднічала вялікая работа ў полі. Як вынік - каравай збожжавых і рапсу вагой больш чым 2,2 млн т (падрабязнасці ў відэа).