"Дажынкі-2025": як ушаноўвалі лепшых хлебаробаў у Заслаўі

20 верасня гарады Заслаўе і Ваўкавыск жывуць вялікім святам. Яны з'яўляюцца сталіцамі абласных "Дажынкаў". Удзельнікаў і гасцей фестываляў, а таксама працаўнікоў вёскі павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Для гасцей - праграма на любы густ: выставы дасягненняў, спартыўныя спаборніцтвы, "Горад майстроў", дэгустацыі, музычная праграма.

Гэтаму грандыёзнаму святу папярэднічала вялікая работа ў полі. Як вынік - каравай збожжавых і рапсу вагой больш чым 2,2 млн т (падрабязнасці ў відэа).

ГрамадстваРэгіёныСельская гаспадарка