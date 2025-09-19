3.64 BYN
У Ваўкавыску ўзнагародзілі лепшых працаўнікоў уборачнай
Абласныя "Дажынкі" 20 верасня прымае Ваўкавыск. Гродзенскі рэгіён - адзін з лепшых у краіне. Удзельнікаў і гасцей фестывалю-кірмашу ў Ваўкавыску павіншаваў Прэзідэнт Беларусі.
У горадзе прадстаўлены яркія падворкі, праходзіць насычаная канцэртная праграма. Яркім акцэнтам свята стала ўрачыстае шэсце працаўнікоў вёскі. У калоне - дэлегацыі раёнаў Гродзенскай вобласці, прадстаўнікі аграпрамысловага комплексу і арганізацый рэгіёна. Адчуваецца атмасфера сапраўднага народнага свята з песнямі і музыкай.
Кульмінацыя ўрачыстасці - ушаноўванне пераможцаў абласнога спаборніцтва па выніках уборачнай кампаніі 2025 года. Сярод лідараў - самыя працавітыя і паспяховыя гаспадаркі рэгіёна. Першае месца - у Гродзенскага, на другім радку - Шчучынскі раён, трэцяе месца - у Карэліцкага. Адзін з герояў жніва Гродзенскай вобласці - Павел Барцэвіч з СВК імя Дзяншчыкова. Гэты вадзіцель-хлебароб перавёз рэкордныя 5 тыс. 954 т новага ўраджаю.
"Такога выніку яшчэ не было. Дапамаглі навыкі, машына не падвяла, надвор'е спадарожнічала і так атрымалася. Хлеб будзе, пакуль мы працуем", - расказаў Павел Барцэвіч.
Узнагароды атрымалі лепшыя кіраўнікі гаспадарак і перадавікі ўборачнай. Іх работа і адданасць зямлі - аснова харчовай бяспекі рэгіёна і краіны.