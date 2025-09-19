3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Мінскае "Дынама" рыхтуецца да першага дамашняга матча сезона
Хакейнае сталічнае "Дынама" нядрэнна выступіла на першай выязной серыі ў КХЛ. "Зубры" набралі 6 балаў з 10.
Ужо зараз бела-сінія рыхтуюцца да першага дамашняга паядынку ў рэгулярным сезоне. Генеральны дырэктар клуба Арцём Каркоцкі расказаў, што чакае гледачоў на "Мінск-Арэне".
"Выезд атрымаўся ўдалым, але ёсць моманты, над якімі трэба падумаць і папрацаваць. Пачаткоўцы нашай каманды праявілі сябе добра. Моладзь таксама сыграла сваю ролю. Гэта толькі пачатак, таму каманда яшчэ не на 100 % гатова. Нашы самыя галоўныя перамогі яшчэ наперадзе", - адзначыў Арцём Каркоцкі.
Літаральна лічаныя дні застаюцца да першага дамашняга матча адкрыцця новага сезона КХЛ.
"Нам важны кожны балельшчык нашага клуба. Усе гэта разумеюць і працуюць на знос", - падзяліўся генеральны дырэктар ХК "Дынама-Мінск".
22 верасня беларусы ўбачаць сваімі вачамі на "Мінск-Арэне" часткова абноўленую каманду ў першым, самым яркім матчы гэтага сезона.
"Гэта будзе яркі момант космасу, які судакранаецца з беларускімі традыцыямі, з нашымі нацыянальнымі гукамі, з пераўвасабленнем арэны ў колеры "Дынама". Кожны балельшчык атрымае майку ў падарунак, якую адзене, і мы ўбачым узрушаючую карціну візуальна. Гэта ўсё дапоўніцца гульнёй нашай каманды, якая, я ўпэўнены, будзе гуляць з чыстым сумленнем, з адкрытай душой і гарачым сэрцам", - расказаў Арцём Каркоцкі.