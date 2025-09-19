3.64 BYN
Дзень беларускага драніка: як падарунак Прэзідэнта ператварыўся ў цэлы фестываль у Дагестане
Аўтар:Аліна Лапо
Дзень беларускага драніка адзначаюць 20 верасня ў Дагестане. Бульба з падворка Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі паспяхова прайшла выпрабаванні ва ўмовах горнага клімату і парадавала мясцовых жыхароў добрым ураджаем.
Год назад культурны і грамадскі дзеяч Хізры Асадулаеў на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў абмовіўся аб сваім жаданні зрабіць у родным сяле "фестываль беларускіх дранікаў" менавіта з прэзідэнцкай бульбы.
Аляксандр Лукашэнка гэтую просьбу пачуў. І ўжо вясной у горную рэспубліку адправіліся 100 кг насеннай бульбы "Першацвет" беларускай селекцыі (падрабязнасці ў відэа).