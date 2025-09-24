Opel, Volkswagen, Mercedes. Нямецкія карпарацыі нясуць велізарныя страты

Катастрафічная сітуацыя ў нямецкім аўтапраме. Рэзка праселі продажы Opel: доля кампаніі на рынку ўпала ніжэй за крытычныя 3 %. З пачатку года канцэрн прадаў на 14 % аўто менш, чым год назад.



У Mercedes кошт акцый упаў без малога на 3 %. Не менш сумная сітуацыя ў Volkswagen: прыбытак кампаніі знізіўся на 30 %. Даччыная ў дачыненні да карпарацыі Volkswagen фірма Porsche страціла 8 % капіталізацыі: напярэдадні, упершыню за шмат дзесяцігоддзяў, яе выключылі са спісу 40 найбуйнейшых кампаній Германіі.