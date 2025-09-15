3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Падазронага ў падрыве "Паўночных патокаў" экстрадзіруюць у Германію
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Суд у Італіі пастанавіў экстрадзіраваць падазронага ў падрыве "Паўночных патокаў" у Германію, дзе раней быў выдадзены запыт на яго арышт. Аб гэтым паведаміў Reuters.
Бок абароны паведаміў, што нацэлены падаваць апеляцыю. Папярэдне яе будуць разглядаць каля месяца.
Грамадзянін Украіны Сяргей Кузняцоў быў арыштаваны ў жніўні недалёка ад італьянскага ўзбярэжнага горада Рыміні. Яго лічаць каардынатарам групы дайвераў, якая ўчыніла падрывы газаправодаў. Сам мужчына адпрэчыў сваю прыналежнасць да інцыдэнту і сцвярджаў, што падчас атакі знаходзіўся на тэрыторыі Украіны. Адвакат Кузняцова паведаміў, што ніхто з пасольства Украіны дагэтуль не звязаўся з яго падабаронным.