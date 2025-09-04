3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Падчас вучэнняў НАТА ў Латвіі знік канадскі ваенны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Латвіі падчас правядзення вучэнняў НАТА знік вайсковец Узброеных сіл Канады, пра гэта паведамляюць латвійскія СМІ.
Тэхнік 408-й тактычнай верталётнай эскадрыллі служыў у складзе брыгады Паўночнаатлантычнага альянса. Апошні раз яго бачылі ў горадзе Адажы.
Зараз вядуцца пошукі, задзейнічана латвійская паліцыя, ваенныя службы Канады, а таксама сілы шматнацыянальнай брыгады НАТА. Падрабязнасці пакуль не раскрываюцца.