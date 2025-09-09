3.69 BYN
Падпісана пагадненне аб аднаўленні супрацоўніцтва паміж МАГАТЭ і Іранам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
МАГАТЭ і Тэгеран аднаўляюць супрацоўніцтва. Адпаведнае пагадненне было падпісана ў Каіры кіраўніком міжнароднай арганізацыі Гросі і міністрам замежных спраў Ірана Аракчы.
Бакі таксама дамовіліся аб умовах для аднаўлення дзейнасці экспертаў міжнароднай арганізацыі ў ісламскай рэспубліцы. Яна была спынена ў сувязі з ударамі ЗША па іранскіх ядзерных аб'ектах у чэрвені. Як заявіў Аракчы, у выпадку аднаўлення варожых дзеянняў, уключаючы аднаўленне санкцый СБ ААН, Іран цалкам спыніць супрацоўніцтва з МАГАТЭ.