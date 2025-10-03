Перамовы аб лёсе сектара Газа пачнуцца 5 кастрычніка ў Егіпце

5 кастрычніка ў Егіпце пачнуцца перамовы з удзелам дэлегацый Ізраіля і ЗША, у якіх у той або іншай форме прымуць удзел таксама прадстаўнікі палесцінскага боку і ХАМАС.

У сектары Газа ўжо спынены баявыя дзеянні, а войскі ЦАХАЛ спынілі сваё наступленне. Мірны план Трампа атрымлівае ўсё больш шанцаў на ўвасабленне. ХАМАС ужо аб'явіў, што гатовы вызваліць усіх ізраільскіх заложнікаў. Групоўка пагадзілася таксама на стварэнне часовай адміністрацыі для палесцінскіх тэрыторый пад замежным кантролем.

План Трампа стаў нечаканасцю як для арабаў, так і для Ізраіля. Амерыканскія СМІ паведамляюць, што прэм'ер Нетаньяху быў у шаленстве, калі яму паведамілі аб неабходнасці спыніць баявыя дзеянні.