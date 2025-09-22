3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Польшча адкрые мяжу з Беларуссю
- Важна
Польшча вырашыла адкрыць мяжу з Рэспублікай Беларусь. Як стала вядома, адпаведны дакумент будзе падпісаны 23 верасня. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, піша РІА Навіны.
"Мы з міністрам унутраных спраў і адміністрацыяй прынялі рашэнне аб адкрыцці зноў пунктаў пропуску з Беларуссю. Рашэнне ён падпіша сёння", - сказаў Туск.
Прэм'ер дадаў, што мяжа будзе адкрыта апоўначы з серады (24 верасня) на чацвер (25 верасня).
Польшча ў ноч на 12 верасня закрыла мяжу з Беларуссю. Туск абгрунтаваў рашэнне закрыць мяжу "інтарэсамі бяспекі", растлумачыўшы гэта пачаткам актыўнай фазы расійска-беларускіх ваенных вучэнняў "Захад-2025", якія праходзілі з 12 па 16 верасня.
На беларускай тэрыторыі засталіся 1453 польскія грузавікі, якія не паспелі выехаць з Беларусі і выезд якіх магчымы толькі праз беларуска-польскі ўчастак мяжы. Паколькі мінае тэрмін іх часовага ўвозу на тэрыторыю ЕАЭС, Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі вырашыў падоўжыць яшчэ на 10 дзён знаходжанне польскіх фур на тэрыторыі краіны.