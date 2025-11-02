3.68 BYN
"Польшча скарысталася гэтай сітуацыяй" - эксперт Панкратаў аб закрыцці Літвой мяжы з Беларуссю
Аўтар:Юлія Алфёрава
Еўрапейская салідарнасць і кансалідацыя краін ЕС дала расколіну, як толькі на гарызонце замаячыла выгада.
Яшчэ на мінулым тыдні Літва, уявіўшы сябе гаспадыняй становішча на фоне "лятаючай кантрабанды", маніпулявала поўнай ізаляцыяй. Варшава быццам бы падыграла, але роўна да таго моманту, пакуль не палічыла выгаду. Пакуль Літва будзе трымаць свае пагранпераходы закрытымі, цераз Польшчу паспеюць прайсці тысячы фур, якія няслаба папоўняць польскую казну.
У Вільнюсе перавозчыкі прыгразілі ўладам пратэстамі. Рашэнні Наўседы і кампаніі - катастрофа для бізнесу. Закрыццё беларускай мяжы абыдзецца Літве ў мільярд еўра (падрабязнасці ў відэа).