Прэм'ер Францыі Байру ідзе ў адстаўку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У найбліжэйшы час у Францыі чакаюць афіцыйнай заявы прэм'ера Франсуа Байру аб адстаўцы.
Напярэдадні большасць дэпутатаў прагаласавала супраць даверу Кабінету міністраў, пасля чаго на вуліцах Францыі святкавалі падзенне ўрада.
Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон паабяцаў прызначыць прэм'ера на працягу некалькіх дзён. Але парламент расколаты, а левыя ўжо патрабуюць адстаўкі і самога прэзідэнта. Па меркаванні The New York Times, калі Макрон не зможа правесці новага прэм'ера праз парламент, Францыя можа сутыкнуцца з адстаўкай прэзідэнта ўпершыню за дзесяцігоддзе.
Фота РІА Навіны