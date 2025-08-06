Пуцін пракаменціраваў магчымае месца сустрэчы з Трампам

Месцам сустрэчы Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна могуць стаць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, заявіў расійскі прэзідэнт, адказваючы ў Крамлі на пытанні журналістаў. Ён таксама дадаў, што зацікаўленасць у сустрэчы лідараў была выказана абодвума бакамі.

"У нас шмат сяброў, гатовых нам дапамагчы арганізаваць такія мерапрыемствы. Прэзідэнт Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў таксама падтрымлівае нас. Думаю, мы справімся, і гэта месца было б цалкам прыдатным", - выказаў сваё меркаванне прэзідэнт Расіі.

На пытанне аб магчымасці сустрэчы з Зяленскім, расійскі лідар сказаў, што яна магчымая, але для яе павінны быць створаны пэўныя ўмовы, да якіх пакуль што далёка.