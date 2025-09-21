3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Пуцін: Расія гатова прытрымлівацца цэнтральных колькасных абмежаванняў па Дагаворы аб СНУ
Расійскі прэзідэнт правёў нараду з пастаяннымі членамі Савета Бяспекі. Падчас сустрэч Пуцін зрабіў шэраг важных заяў. У прыватнасці, ён адзначыў, што палітыка Захаду стала прычынай дэградацыі глабальнай сістэмы бяспекі, асабліва ў сферы кантролю за атамнай зброяй.
Пуцін выступіў з ініцыятывай з нагоды Дагавора аб скарачэнні стратэгічных ядзерных узбраенняў. Цалкам адмаўляцца ад яго спадчыны ён лічыць неабдуманым.
"Расія гатова пасля 5 лютага 2026 года прадоўжыць на працягу аднаго года прытрымлівацца цэнтральных колькасных абмежаванняў па Дагаворы аб СНУ", - адзначыў Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Дагавор аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў дзейнічаў да лютага 2023 года. Тады яго дзеянне было прыпынена. Пуцін зазначае, што абмежавальныя меры ў гэтай сферы неабходны, паколькі Расія з'яўляецца саперніцай гонкі ядзерных узбраенняў.