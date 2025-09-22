3.64 BYN
Рад краін, якія прызналі палесцінскую дзяржаву, папоўніўся Францыяй, Бельгіяй, Люксембургам
Францыя, Бельгія, Люксембург, Манака, Мальта і Андора афіцыйна далучыліся да шэрагу краін, што прызналі палесцінскую дзяржаву. Такую заяву лідары зрабілі на палях Генасамблеі ААН.
Напярэдадні Палесціну таксама прызналі Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія, і Партугалія. Але само прызнанне пакуль носіць сімвалічны характар: яно змяняе афіцыйныя фармулёўкі і карты, але не адлюстроўваецца на сітуацыі "на зямлі" і не робіць палесцінскую адукацыю паўнапраўным членам ААН.
Як паведамляюць СМІ, 23 верасня прэзідэнт ЗША Дональд Трамп прапануе план пасляваеннага ўладкавання сектара Газа. Паводле Axios, абмеркаванне закране вывядзенне ізраільскіх войскаў, стварэнне пераходнай адміністрацыі без удзелу ХАМАС і аднаўленне інфраструктуры. Прэзідэнт Палесціны пацвердзіў, што ХАМАС не будзе ўдзельнічаць у кіраванні Газай і анансаваў правядзенне прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў у краіне на працягу года.