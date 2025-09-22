Рад краін, якія прызналі палесцінскую дзяржаву, папоўніўся Францыяй, Бельгіяй, Люксембургам

Як паведамляюць СМІ, 23 верасня прэзідэнт ЗША Дональд Трамп прапануе план пасляваеннага ўладкавання сектара Газа. Паводле Axios, абмеркаванне закране вывядзенне ізраільскіх войскаў, стварэнне пераходнай адміністрацыі без удзелу ХАМАС і аднаўленне інфраструктуры. Прэзідэнт Палесціны пацвердзіў, што ХАМАС не будзе ўдзельнічаць у кіраванні Газай і анансаваў правядзенне прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў у краіне на працягу года.